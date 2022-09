Monza-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Atalanta, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/2023. Allo U-Power Stadium i brianzoli cercano ancora i primi punti stagionali, mentre gli orobici con un successo si manterrebbero in vetta al campionato e potrebbero così davvero sognare a occhi aperti. Chi la spunterà? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di lunedì 5 settembre. Monza-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Riccardo Montolivo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Ile isudi, match valido per la quinta giornata di. Allo U-Power Stadium i brianzoli cercano ancora i primi punti stagionali, mentre gli orobici con un successo si manterrebbero in vetta al campionato e potrebbero così davvero sognare a occhi aperti. Chi la spunterà? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di lunedì 5 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Riccardo Montolivo. SportFace.

Atalanta_BC : ?? I nostri convocati per la trasferta di Monza! ?? Our travelling squad for #MonzaAtalanta! Presented by… - Atalantinicom : #Atalanta - Alle 18:30 Monza vs Atalanta: non sottovalutiamo gli avversar... - NicoMarcocci : Young Italians u21 to watch in Serie A this year. Miretti (19) CM / Juventus Okoli (21) CB / Atalanta Rovella (2… - Italian : Serie A: Monza-Atalanta e Salernitana-Empoli - Kokodewa7890 : @loscheIetro Ovviamente ipotizzo che l'Atalanta distrugga il Monza 10-0 -