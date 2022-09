LIVE Sinner-Ivashka, US Open 2022 in DIRETTA: si gioca con il tetto chiuso a New York, Rublev batte Norrie (Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 Archiviata la sfida tra Andrey Rublev e Cameron Norrie sul campo del Louis Armstrong Stadium, con il successo del russo per 6-4 6-4 6-4. A seguire ci sarà la sfida tra la polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo) e la tedesca Niemeier. Ricordiamo che Sinner sarà in campo come quarto ultimo incontro, ovvero dopo la partita citata e quella tra Vika Azarenka e Karolina Pliskova. 18.45 Gli organizzatori stanno coprendo i campi con i tetti. 18.41 Al momento tutti i match a New York sono sospesi a causa della pioggia. Il programma subirà dunque un inevitabile ritardo. L’azzurro scenderà in campo a questo punto nella tardissima serata o nella notte italiana. 18.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46 Archiviata la sfida tra Andreye Cameronsul campo del Louis Armstrong Stadium, con il successo del russo per 6-4 6-4 6-4. A seguire ci sarà la sfida tra la polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo) e la tedesca Niemeier. Ricordiamo chesarà in campo come quarto ultimo incontro, ovvero dopo la partita citata e quella tra Vika Azarenka e Karolina Pliskova. 18.45 Gli organizzatori stanno coprendo i campi con i tetti. 18.41 Al momento tutti i match a Newsono sospesi a causa della pioggia. Il programma subirà dunque un inevitabile ritardo. L’azzurro scenderà in campo a questo punto nella tardissima serata o nella notte italiana. 18.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

