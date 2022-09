Il fiume di successo di Barack Obama (Di lunedì 5 settembre 2022) Che vita invidiabile ha avuto Barack Obama, che profluvio di successi, che capacità di tramutare in oro tutto quel che sfiora! L’altro giorno, ad esempio, ha vinto un Emmy. Lo storico riconoscimento televisivo americano gli è stato consegnato per avere fatto da voce narrante in una trasmissione sui grandi parchi naturali. Ma questo premio va ad aggiungersi a ben due Grammy, vinti per la registrazione del suo audiolibro, a un Oscar, vinto per aver prodotto un documentario, al Nobel per la Pace, conferito in attesa di aggiungere quello per la Letteratura grazie ai suoi tweet irenisti, quello per la Medicina grazie ai suoi consigli sul mangiare sano, quello per l’Economia in quanto è più ricco adesso che all’inizio della crisi finanziaria, nonché quelli per la Fisica e per la Chimica in omaggio. Chissà, fra molti anni, di cosa andrà più orgoglioso ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 settembre 2022) Che vita invidiabile ha avuto, che profluvio di successi, che capacità di tramutare in oro tutto quel che sfiora! L’altro giorno, ad esempio, ha vinto un Emmy. Lo storico riconoscimento televisivo americano gli è stato consegnato per avere fatto da voce narrante in una trasmissione sui grandi parchi naturali. Ma questo premio va ad aggiungersi a ben due Grammy, vinti per la registrazione del suo audiolibro, a un Oscar, vinto per aver prodotto un documentario, al Nobel per la Pace, conferito in attesa di aggiungere quello per la Letteratura grazie ai suoi tweet irenisti, quello per la Medicina grazie ai suoi consigli sul mangiare sano, quello per l’Economia in quanto è più ricco adesso che all’inizio della crisi finanziaria, nonché quelli per la Fisica e per la Chimica in omaggio. Chissà, fra molti anni, di cosa andrà più orgoglioso ...

GabryBab10 : perché il villaggio si trova sulla sponda opposta del #SiverskyDonet e per il successo dell'avanzata è stato necess… - MaurizioCLL : @ChristianBisti @Kurosh_74 @meteoredit No, sbagliamo entrambi, è un bacino artificiale sul fiume Tago, quando il li… - Armageddon5567 : RT @NatMarmo: Ho appena ascoltato Renzi da Firenze: strepitoso, ricco di contenuti, un fiume in piena. Poi faccio zapping e su La7 parlano… - JumpForrest : RT @ultimenotizie: Le forze ucraine hanno tentato senza successo di far atterrare alcuni paracadutisti nella regione di #Zaporizhzhia. Alme… - 1950Vittoria : RT @ultimenotizie: Le forze ucraine hanno tentato senza successo di far atterrare alcuni paracadutisti nella regione di #Zaporizhzhia. Alme… -

Il fiume di successo di Barack Obama L'ultimo è un Emmy, pur non essendo un personaggio televisivo. Prima ci sono stati due Grammy (senza essere musicista), un Oscar e un Nobel per la pace (prima di bombardare mezzo mondo) Sullo stesso ... Regata dei Gonfaloni, vince Termoli ma la festa è per tutti / VIDEO + FOTOGALLERY ... così si chiamano le imbarcazioni di legno lanciate sul fiume. "È un orgoglio essere qui", ha detto ... Ci hanno provato anche le squadre pescaresi a imporsi ma senza successo: ormai da troppo tempo, ... Il Foglio L’agonia di un gigante L’Adamello si è abbassato di due metri in un anno. Una vera e propria minaccia anche per il fiume Chiese, come hanno messo in evidenza alcuni componenti del Comitato Gaia di Gavardo che hanno effettua ... Grande successo per la Caccia al tesoro, new edition, premiati i vincitori È andata oltre le previsioni la partecipazione all'attesissima caccia al tesoro per le vie del centro storico organizzata dal Comitato Festa Patronale sotto la direzione artistica di Rosa Lupoli e Lui ... L'ultimo è un Emmy, pur non essendo un personaggio televisivo. Prima ci sono stati due Grammy (senza essere musicista), un Oscar e un Nobel per la pace (prima di bombardare mezzo mondo) Sullo stesso ...... così si chiamano le imbarcazioni di legno lanciate sul. "È un orgoglio essere qui", ha detto ... Ci hanno provato anche le squadre pescaresi a imporsi ma senza: ormai da troppo tempo, ... Il fiume di successo di Barack Obama L’Adamello si è abbassato di due metri in un anno. Una vera e propria minaccia anche per il fiume Chiese, come hanno messo in evidenza alcuni componenti del Comitato Gaia di Gavardo che hanno effettua ...È andata oltre le previsioni la partecipazione all'attesissima caccia al tesoro per le vie del centro storico organizzata dal Comitato Festa Patronale sotto la direzione artistica di Rosa Lupoli e Lui ...