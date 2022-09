Gas russo, il Cremlino: “I problemi tecnici per il pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni” (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ un po’ la storia del cane che si morde la coda: la Russia attualmente ‘può soltanto vendere il gas’ ma, per effetto delle sanzioni, non avendo disponibilità di determinate materie, ed accesso a specifici mercati, se il gasdotto poi si rompe è ovvio che ha difficoltà a ripararlo. Un concetto abbastanza chiaro che, commentando i problemi di fornitura di gas all’Europa attraverso il Nord Stream, oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato molto semplicemente: ‘i problemi di approvvigionamento persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti’. Gas russo, Peskov: “I problemi di pompaggio del gas sono nati a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ un po’ la storia del cane che si morde la coda: la Russia attualmente ‘può soltanto vendere il gas’ ma, per effetto, non avendo disponibilità di determinate materie, ed accesso a specifici mercati, se il gasdotto poi si rompe è ovvio che ha difficoltà a ripararlo. Un concetto abbastanza chiaro che, commentando idi fornitura di gas all’Europa attraverso il Nord Stream, oggi il portavoce del, Dmitry Peskov, ha spiegato molto semplicemente: ‘idi approvvigionamento persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia leche impediscono la manutenzione dei gasdotti’. Gas, Peskov: “Ididel gasa ...

