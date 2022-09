Fiat - morto Oddone Camerana

(Di lunedì 5 settembre 2022)questa mattina a Torino. Con lui scende nell'ombra uno degli ultimi protagonisti degli anni della grande. E un membro della famiglia piuttosto atipico.Nato a Torino nel 1937, nipote di Aniceta Agnelli e pronipote del Senatore, era entrato all'ufficio Stampa di corso Marconi da giovane assistente, nel 1962. Dal 1976 al 1994 ha guidato la pubblicità e l'immagine, Lancia e Alfa Romeo. lui che ha cambiato il marchio al prodotto e poi all'azienda (i celebri rombi blu disegnati da Jean Reiwald), che ha cercato di dare un'identità europea all'auto italiana, che ha ridato voce allanegli Stati Uniti con uno stile personale, graffiante e che ha portato per un certo tempo al successo. Manager e scrittore. Al suo lavoro di manager, molto vicino ai cugini ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: È morto, poche settimane dopo la moglie, lo scrittore e manager: iniziò in Fiat su volere della madre, la cugina predi… - fattoquotidiano : È morto, poche settimane dopo la moglie, lo scrittore e manager: iniziò in Fiat su volere della madre, la cugina pr… - ilTorineseNews : E’ morto Oddone Camerana, grande manager Fiat e scrittore - CorriereTorino : Addio Oddone Camerana, l’intellettuale atipico che diffuse l’immagine di Fiat nel mondo - MaxOlivo90 : FIAT - È morto Oddone Camerana -

C'era un gruppo i dissidenti, capitanato da Gaetano Lo Presti, boss di Porta Nuova, poi... Si accorse dei movimenti dei poliziotti e fece marcia indietro a bordo di unaPanda. Ad ...Con la suaPanda tampona un camion che stava proteggendo un trattore impegnato a tagliare l'erba a lato ... E'così un 56enne, in un incidente avvenuto a San Benigno Canavese, nel Torinese. L'...Scomparso a 84 anni a Torino il manager e comunicatore che fu voce del marchio Fiat e che raccontò sé stesso e il suo mondo nei romanzi Complesso e davvero originale è il lascito di Oddone Camerana, s ...Un uomo di 56 anni è morto in un incidente stradale accaduto oggi, poco prima della 15, lungo la provinciale 40 tra San Benigno Canavese e Foglizzo in provincia di Torino. Era alla guida di una Fiat P ...