Ferragni in elicottero per "l'ape" sul ghiacciaio: e i "cari inferiori" (voi) frignano per l'ambiente (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set — cari inferiori, continuate pure a separare religiosamente la plastica dal vetro, lavatevi i denti con lo spazzolino di bambù ecosostenibile, fatevi il bidet una volta al mese come Fulco Pratesi e riciclate l'acqua della doccia per annaffiare i gerani, ché moriremo tutti a causa del riscaldamento globale: ci pensa la Ferragni a controbilanciare il vostro bigottismo green sparpagliando nell'aere un quantitativo di carburante pari al serbatotoio di un elicottero, nell'arco di un pomeriggio. La Ferragni in elicottero sul ghiacciaio: i fan si incaz*ano E perché, di grazia, Santa Chiara da Citylife dovrebbe contravvenire ai precetti di Santa Greta da Davos sulla sostenibilità ambientale e le emissioni di CO2? Per assicurare la propria presenza nel contesto di ...

