Emma Marrone, l’ultimo saluto al “vecchio lupo” è commovente (Di lunedì 5 settembre 2022) La cantante nata a Firenze ma cresciuta in Puglia ha appena subito un grave lutto, dandone annuncio sul suo profilo Instagram. È venuto a mancare all’improvviso all’età di 66 anni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 5 settembre 2022) La cantante nata a Firenze ma cresciuta in Puglia ha appena subito un grave lutto, dandone annuncio sul suo profilo Instagram. È venuto a mancare all’improvviso all’età di 66 anni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - Franchittone : RT @chetempochefa: 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padre Ros… - luciagangale1 : RT @stopcensura2020: Morto improvvisamente a 66 anni il papà di Emma Marrone (FOTO) -