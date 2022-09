Cuadrado rimane con la data di scadenza: a gennaio sarà una pedina di scambio (Di lunedì 5 settembre 2022) Juan Cuadrado è di sicuro uno dei migliori giocatori in rosa alla Juve, ma gli anni passano anche per lui e per questo motivo rischia l’addio. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Juan Cuadrado ha dimostrato in questi ultimi anni di essere uno dei migliori giocatori con la maglia della Juventus, ma ormai la sua età lo porta a essere considerato fuori dal progetto futuro. LaPresseCi sono dei giocatori che negli ultimi anni non sono riusciti a mantenere il proprio grandissimo livello, con Cuadrado che però è uni di quelli che sicuramente è invecchiato nel miglior modo possibile. Il colombiano infatti ha sempre potuto essere considerato come un giocatore fondamentale per lo schema tattico della Juventus e anche in questa stagione che è rimasto quasi obbligatoriamente ha dimostrato il suo grande talento. A questo punto dunque ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 settembre 2022) Juanè di sicuro uno dei migliori giocatori in rosa alla Juve, ma gli anni passano anche per lui e per questo motivo rischia l’addio. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Juanha dimostrato in questi ultimi anni di essere uno dei migliori giocatori con la maglia della Juventus, ma ormai la sua età lo porta a essere considerato fuori dal progetto futuro. LaPresseCi sono dei giocatori che negli ultimi anni non sono riusciti a mantenere il proprio grandissimo livello, conche però è uni di quelli che sicuramente è invecchiato nel miglior modo possibile. Il colombiano infatti ha sempre potuto essere considerato come un giocatore fondamentale per lo schema tattico della Juventus e anche in questa stagione che è rimasto quasi obbligatoriamente ha dimostrato il suo grande talento. A questo punto dunque ...

polodiego493 : @simonzibon Guarda in casa tua che Lautaro e Dumfries sembrano Cuadrado e Dybala alla Juve,siete come la juve in tu… - chiellokong_ : RT @Lorivolta: @chiellokong_ L'unico davvero mediocre è Cuadrado per ora comunque rimane che la rosa è forte in generale. Con certi giocato… - Lorivolta : @chiellokong_ L'unico davvero mediocre è Cuadrado per ora comunque rimane che la rosa è forte in generale. Con cert… - Pier77584284 : @EdoardoMecca1 Una volta è Rabiot, poi non c'è Rabiot lo schifo rimane allora è colpa di Sandro, poi manca Sandro e… - salvoleones77 : @Gobbacciavera1 ....la cosa più grave rimane che questa squadra con questo allenatore non ha un gioco decente da an… -