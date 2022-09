Covid, via libera dell’Aifa ai vaccini contro Omicron: quando arriveranno in Italia (Di lunedì 5 settembre 2022) Covid, via libera dell’Aifa ai vaccini contro Omicron Dopo l’ok dell’Ema, arrivato lo scorso 1 settembre, anche l’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, ha dato il via libera ai vaccini anti-Covid contro la variante Omicron. La decisione è stata presa dalla Commissione tecnico scientifica nella riunione straordinaria che era stata convocata nella giornata di lunedì 5 settembre. I nuovi vaccini approvati sono bivalenti: ovvero una parte è studiata contro il ceppo originale del Coronavirus, quello che si è diffuso nella città di Wuhan nel 2020, mentre l’altra metà, 25 microgrammi, punta a neutralizzare la variante ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022), viaaiDopo l’ok dell’Ema, arrivato lo scorso 1 settembre, anche l’Aifa, l’Agenziana del farmaco, ha dato il viaaianti-la variante. La decisione è stata presa dalla Commissione tecnico scientifica nella riunione straordinaria che era stata convocata nella giornata di lunedì 5 settembre. I nuoviapprovati sono bivalenti: ovvero una parte è studiatail ceppo originale del Coronavirus, quello che si è diffuso nella città di Wuhan nel 2020, mentre l’altra metà, 25 microgrammi, punta a neutralizzare la variante ...

