Covid | 6 610 i nuovi positivi | 40 le vittime

(Di lunedì 5 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 6.610 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore in Italia, su un totale di 63.822 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 13.197, più del doppio. Il tasso dità è al 10,3%, in calo rispetto all'11,8% di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Lesono 40, in aumento rispetto alle 30 di ieri, che portano il totale delleda inizio pandemia a quota 175.872. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.566 i ricoverati con sintomi (meno 7 rispetto a ieri), dei quali 185 in terapia intensiva (-5). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

