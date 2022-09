Così Confapi chiede al governo di far fronte al caro bollette

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 settembre 2022) Per gestire il– connesso allo scombussolamento del mercato energetico prodotto dall’invasione russa dell’Ucraina – secondo l’AssociazioneSanità si potrebbe far ricorso ai 17 terawatt/ora prodotti da fonti rinnovabili, che ai sensi dell’art. 16 bis del c.d. Decreto Aiuti il Gestore dei Servizi Energetici ha acquistato per essere rivenduti a € 124,00 a megawatt/ora La proposta, avanzata attraverso Alessandro Ridolfi (rappresentante nazionale delle case di cura e cliniche private e convenzionate) e la Mariastella Giorlandino (rappresentante nazionale laboratori e poliambulatori privati e convenzionati), nasce dalla necessità di un pronto e fattivo intervento da parte delle Istituzioni per arginare il problema del rindei costi energetici, che rischia di mettere in ginocchio anche le strutture ...