Come funziona il progetto di Google per avere robot più simili agli esseri umani (Di lunedì 5 settembre 2022) Si chiama PaLM-Saycan e combina una delle più raffinate IA di Mountain View con le macchine di Everyday robots. Che così potranno capire e interpretare il linguaggio e lo spazio circostante Leggi su repubblica (Di lunedì 5 settembre 2022) Si chiama PaLM-Saycan e combina una delle più raffinate IA di Mountain View con le macchine di Everydays. Che così potranno capire e interpretare il linguaggio e lo spazio circostante

NicolaPorro : ?? Un’ombra incombe sul #25settembre. Una 'gola profonda' ci ha rivelato come funziona il sistema per truccare il vo… - borghi_claudio : Ma secondo voi una società che ormai ha visto che si sopravvive pure al lockdown, che ormai sa come funziona una ba… - borghi_claudio : Sempre per come funziona la legge elettorale alcuni esempi concreti: come lasciare a casa qualcuno del PD, dalla bo… - Apapi_84 : RT @ziggymagenta_d: Siccome continuo a sentir parlare di cose stigmatizzate come 'contro natura' (e continuo a sperare che prima o poi la n… - FedTurris2 : @coloc0lo Yep, piu tardi preparo un thread su come funziona se volete -