Cambi | Euro recupera 0 | 99 sul dollaro dopo minimo da 2002

Cambi: euro sotto 0,99 dollari, è il minimo storico

Il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam, intanto, è schizzato in apertura fino a sfiorare i 280al Mhw, per poi ripiegare in area 260, mentre sul mercato deila moneta unica, per la ...Sfuma così la breve risalita registrata nella scorsa ottava quando l'ha riguadagna la parità sul dollaro, sostenuto dalle aspettative del mercato di un maxi - rialzo dei tassi di 75 punti base ... Cambi, euro a minimo storico: sotto 0,99 dollari (ANSA) - PARIGI, 05 SET - L'euro stamani ha toccato il minimo storico nel cambio con il dollaro Usa, scendendo sotto al livello di 0,99. La valuta europea ha perso lo 0,70% fino a 0,9884 su quella ...Roma, 5 set. - (Adnkronos) – L’euro resta sotto la parità sul dollaro ma ritrova quota 0,99 dopo essere sceso nelle prime ore della giornata a 0,9877 sul biglietto verde, valore che rappresenta i mini ...