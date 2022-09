Barbara D’Urso duramente attaccata da un volto noto della tv: “Sei una venduta” (Di lunedì 5 settembre 2022) Barbara D’Urso riesce sempre a suscitare grande clamore e polemiche ogni volta che si esprime pubblicamente. Questa volta galeotta fu l’intervista per il Festival della tv a Dogliani, in provincia di Cuneo. La storica presentatrice è riuscita a irritare parecchi animi con alcune sue dichiarazioni. Qualcuno ha deciso di rispondere pubblicamente e l’ha fatto in maniera molto dura, sui social network. volto noto della tv italiana attacca Barbara D’Urso: “L’ho sempre dichiarato pubblicamente“ Ieri, dopo che sono state rese note le risposte di Barbara D’Urso al giornalista Andrea Malaguti, durante il Festival della Tv di Dogliani, qualcuno non ha preso per niente bene quanto dichiarato dalla conduttrice ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 settembre 2022)riesce sempre a suscitare grande clamore e polemiche ogni volta che si esprime pubblicamente. Questa volta galeotta fu l’intervista per il Festivaltv a Dogliani, in provincia di Cuneo. La storica presentatrice è riuscita a irritare parecchi animi con alcune sue dichiarazioni. Qualcuno ha deciso di rispondere pubblicamente e l’ha fatto in maniera molto dura, sui social network.tv italiana attacca: “L’ho sempre dichiarato pubblicamente“ Ieri, dopo che sono state rese note le risposte dial giornalista Andrea Malaguti, durante il FestivalTv di Dogliani, qualcuno non ha preso per niente bene quanto dichiarato dalla conduttrice ...

