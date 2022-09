US Open 2022: Rublev vince la maratona contro Shapovalov, Alcaraz è una furia (Di domenica 4 settembre 2022) È un’autentica maratona quella che premia Andrey Rublev sul Grandstand degli US Open: dopo oltre quattro ore di pura battaglia, il numero 11 del mondo sconfigge Denis Shapovalov 6-4 2-6 6-7 6-4 7-6 e vola agli ottavi di finale dello Slam newyorkese per la quarta volta nelle ultime sei edizioni. Match per cuori forti, ben giocato dai due contendenti e ricco di ribaltamenti di fronte: Shapovalov, come testimoniato dai 76 vincenti, è stato più aggressivo nel corso dell’intero incontro, ma il russo ha ribattuto colpo su colpo, è stato più solido ed è stat premiato da una grandissima resa della prima di servizio nel parziale decisivo (81%). Avanti 5-4 e servizio nel quinto, Rublev si è portato sul 40-15 e qui tutto sembrava finito. Invece il nativo di Tel ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) È un’autenticaquella che premia Andreysul Grandstand degli US: dopo oltre quattro ore di pura battaglia, il numero 11 del mondo sconfigge Denis6-4 2-6 6-7 6-4 7-6 e vola agli ottavi di finale dello Slam newyorkese per la quarta volta nelle ultime sei edizioni. Match per cuori forti, ben giocato dai due contendenti e ricco di ribaltamenti di fronte:, come testimoniato dai 76nti, è stato più aggressivo nel corso dell’intero in, ma il russo ha ribattuto colpo su colpo, è stato più solido ed è stat premiato da una grandissima resa della prima di servizio nel parziale decisivo (81%). Avanti 5-4 e servizio nel quinto,si è portato sul 40-15 e qui tutto sembrava finito. Invece il nativo di Tel ...

