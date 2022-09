Ultime Notizie Roma del 04-09-2022 ore 10:10 (Di domenica 4 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale una buona domenica un Ben ritrovati in ascolto da Francesco Vitale con una bolletta del paese dovrebbe salire fino a 100 miliardi il ministro dell’economia Daniele Franco vede prospettive e problematiche nell’immediato ma prevede anche quest’anno di ridurre il rapporto tra debito e prodotto di alcuni punti percentuali è il messaggio che ha lanciato nel suo ultimo incontro con gli imprenditori e conclusione della seconda giornata del forum Ambrosetti di Cernobbio iniziata con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Per assicurare questa riduzione in linea ministro abbiamo tenuto invariato in tutti gli interventi che abbiamo fatto al 5,6% l’obiettivo del debito per quest’anno avessimo un debito più basso aggiunge Avremo sicuramente più margini di manovra e per riacquisire questi margini bene che la riduzione del debito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 settembre 2022)dailynews radiogiornale una buona domenica un Ben ritrovati in ascolto da Francesco Vitale con una bolletta del paese dovrebbe salire fino a 100 miliardi il ministro dell’economia Daniele Franco vede prospettive e problematiche nell’immediato ma prevede anche quest’anno di ridurre il rapporto tra debito e prodotto di alcuni punti percentuali è il messaggio che ha lanciato nel suo ultimo incontro con gli imprenditori e conclusione della seconda giornata del forum Ambrosetti di Cernobbio iniziata con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Per assicurare questa riduzione in linea ministro abbiamo tenuto invariato in tutti gli interventi che abbiamo fatto al 5,6% l’obiettivo del debito per quest’anno avessimo un debito più basso aggiunge Avremo sicuramente più margini di manovra e per riacquisire questi margini bene che la riduzione del debito ...

