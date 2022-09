"Truffa sui baby-pensionati", Gedi verso il processo: bomba sulla gestione De Benedetti (Di domenica 4 settembre 2022) Una bomba su gruppo Gedi, in primissima linea nel fare campagna elettorale contro il centrodestra: i magistrati infatti sono pronti a chiedere il rinvio a giudizio per i dirigenti e per la sua società. Come spiega Il Fatto Quotidiano, la procura di Roma ha notificato nelle ultime settimane avvisi di chiusura delle indagini a decine di dipendenti ed ex dipendenti. Gedi è editore, tra gli altri, di Repubblica, Stampa e Secolo XIX). Le indagini riguardano la gestione di Carlo De Benedetti, che ha ceduto il gruppo a fine 2019 ad Exor della famiglia Agnelli. Le accuse sono pesantissime: si va dalla Truffa aggravata ai danni dello Stato per aver indotto l'Inps in errore, all'accesso abusivo a sistema informatico e fino alla responsabilità amministrativa da reato. Il punto è che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Unasu gruppo, in primissima linea nel fare campagna elettorale contro il centrodestra: i magistrati infatti sono pronti a chiedere il rinvio a giudizio per i dirigenti e per la sua società. Come spiega Il Fatto Quotidiano, la procura di Roma ha notificato nelle ultime settimane avvisi di chiusura delle indagini a decine di dipendenti ed ex dipendenti.è editore, tra gli altri, di Repubblica, Stampa e Secolo XIX). Le indagini riguardano ladi Carlo De, che ha ceduto il gruppo a fine 2019 ad Exor della famiglia Agnelli. Le accuse sono pesantissime: si va dallaaggravata ai danni dello Stato per aver indotto l'Inps in errore, all'accesso abusivo a sistema informatico e fino alla responsabilità amministrativa da reato. Il punto è che ...

