Traffico Roma del 04-09-2022 ore 12 | 30

(Di domenica 4 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati dalla redazione in studio Marina riccomi i smaltimento le code sul Raccordo Anulare dovute a un incidente tra lo svincolo per La Cassia via Salaria sulla carreggiata interna proseguono i lavori invece in prossimità dell’uscita per la via del mare sulla carreggiata esterna code a partire dallo svincolo dellaFiumicinointenso è rallentato sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e Castelno Verso il raccordo anulare a nord dicode per incidente su via fra tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti in direzione del centro in zona Pigneto la polizia locale segnala un’importante perdita d’acqua su via Ettore Giovenale in prossimità di via Mariano da Sarno possibili deviazioni dele possibili rallentamenti e anche in ...