Traffico Roma del 04-09-2022 ore 08:30 (Di domenica 4 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto incidente su via Flaminia in prossimità di via della Stazione di Grottarossa al Km 9 verso il Traffico in coda temporaneamente deviata e le linee bus 32200 al Foro Italico la polizia locale Ci segnala un altro incidente in piazzale della Farnesina rallentamenti in corrispondenza di viale Antonino di San Giuliano in svolgimento ad Ostia all’interno della Pineta di Castel Fusano la Ostia in corsa per l’ambiente fino alle 12 circa chiuse al transito via della Villa di Plinio via del Circuito viale Mediterraneo e la laterale della Colombo verso Ostia a Roma la Garbatella al via da oggi la manifestazione a Roma baccalà chiuse al transito Piazza Damiano Sauli via Daniele Comboni e altre vie del quartiere fino alla 13 settembre per i dettagli dile altre ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto incidente su via Flaminia in prossimità di via della Stazione di Grottarossa al Km 9 verso ilin coda temporaneamente deviata e le linee bus 32200 al Foro Italico la polizia locale Ci segnala un altro incidente in piazzale della Farnesina rallentamenti in corrispondenza di viale Antonino di San Giuliano in svolgimento ad Ostia all’interno della Pineta di Castel Fusano la Ostia in corsa per l’ambiente fino alle 12 circa chiuse al transito via della Villa di Plinio via del Circuito viale Mediterraneo e la laterale della Colombo verso Ostia ala Garbatella al via da oggi la manifestazione abaccalà chiuse al transito Piazza Damiano Sauli via Daniele Comboni e altre vie del quartiere fino alla 13 settembre per i dettagli dile altre ...

