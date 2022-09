**Tennis: Us Open, Davidovich-Fokina ko al 5° set e Berrettini ai quarti** (Di domenica 4 settembre 2022) New York, 4 set. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini si qualifica ai quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 13 del seeding, supera il 23enne spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6, 6-2 dopo tre ore e 46 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) New York, 4 set. - (Adnkronos) - Matteosi qualifica ai quarti di finale dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 13 del seeding, supera il 23enne spagnolo Alejandro, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6, 6-2 dopo tre ore e 46 minuti.

