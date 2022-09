Sudtirol-Pisa oggi in tv: canale, orario e streaming Serie B 2022/2023 (Di domenica 4 settembre 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di Sudtirol-Pisa. Fischio d’inizio in programma alle 16:15 di domenica 4 settembre nella cornice dello stadio Druso. La neopromossa cerca i primi punti della sua storia in Serie B, i toscani cercano un cambio di rotta dopo aver collezionato un solo punto nelle prime tre giornate. Bisoli (che ha preso il posto di Greco) contro Maran. Entrambi cercano il primo successo per scacciare l’incubo della crisi. Quale sarà il risultato finale? Potrete scoprirlo in diretta su Dazn, Sky ed Helbiz che trasmetteranno la partita (come tutta la giornata di campionato e le prossime). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di. Fischio d’inizio in programma alle 16:15 di domenica 4 settembre nella cornice dello stadio Druso. La neopromossa cerca i primi punti della sua storia inB, i toscani cercano un cambio di rotta dopo aver collezionato un solo punto nelle prime tre giornate. Bisoli (che ha preso il posto di Greco) contro Maran. Entrambi cercano il primo successo per scacciare l’incubo della crisi. Quale sarà il risultato finale? Potrete scoprirlo in diretta su Dazn, Sky ed Helbiz che trasmetteranno la partita (come tutta la giornata di campionato e le prossime). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

