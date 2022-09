Salvini, il geniale capopopolo che non è diventato statista (Di domenica 4 settembre 2022) Non c’è uno più frainteso di Salvini. Bestia, cannibale, truce: chi? Lui? Con quel faccione lì? Ma chi vuol credere che un milanesone così potesse battersela con i razzisti abissali della risma di Stalin o Hitler? Al massimo, lui si scioglie per Putin, con tanto di maglietta pop: uno dei suoi peccati di gioventù che non finisce mai. Salvini è rimasto un ragazzone indeciso a tutto, lui ascolta ascolta e poi gli restano nelle orecchie le parole dell’ultimo che ha sentito. Disperatamente bisognoso di farsi apprezzare, da Mattarella in primis, ma questa è fatica sprecata, vorrebbe amare e farsi amare da tutti, questa è la verità; anche dai migranti che, a torto, gli imputano di voler sterminare. Tutta fuffa, il Pd gli spediva contro i provocatori a gettone, le Carola, i Casarini (per l’ennesima volta bruciato con vane promesse elettorali) e poi gli faceva ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 4 settembre 2022) Non c’è uno più frainteso di. Bestia, cannibale, truce: chi? Lui? Con quel faccione lì? Ma chi vuol credere che un milanesone così potesse battersela con i razzisti abissali della risma di Stalin o Hitler? Al massimo, lui si scioglie per Putin, con tanto di maglietta pop: uno dei suoi peccati di gioventù che non finisce mai.è rimasto un ragazzone indeciso a tutto, lui ascolta ascolta e poi gli restano nelle orecchie le parole dell’ultimo che ha sentito. Disperatamente bisognoso di farsi apprezzare, da Mattarella in primis, ma questa è fatica sprecata, vorrebbe amare e farsi amare da tutti, questa è la verità; anche dai migranti che, a torto, gli imputano di voler sterminare. Tutta fuffa, il Pd gli spediva contro i provocatori a gettone, le Carola, i Casarini (per l’ennesima volta bruciato con vane promesse elettorali) e poi gli faceva ...

