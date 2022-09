Ottavi US Open, Scommesse: favoriti Medvedev, Nadal. Occhio ad Alcaraz e Berrettini (Di domenica 4 settembre 2022) Chi sarà il vincitore dell’ultimo slam del 2022? Diamo un’occhiata alle quote Scommesse dello US Open. In scena a Flashing Meadows il grande favorito è di sicuro Daniil Medvedev. Per la possibilità di bissare l’unico successo slam in bacheca, ottenuto lo scorso anno proprio sui campi in cemento americani. A recitare il ruolo del grande antagonista ancora Rafael Nadal. Aggiungerà ancora un trofeo ai 22 conquistati sul campo? Ma ci sono anche diverse possibilità che a New York venga incoronato un nuovo re dopo lo scorso anno. Oggi saranno in 16 a giocarsi il proprio ottavo di finale americano. Quindi è tempo di guardare con attenzione ai pronostici, a qualche suggestione da addetti ai lavori e capire davvero chi potrebbe conquistare il quarto slam dell’anno. E come farlo? Scorrendo le quote dei bookmakers. Due dei grandi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 settembre 2022) Chi sarà il vincitore dell’ultimo slam del 2022? Diamo un’occhiata alle quotedello US. In scena a Flashing Meadows il grande favorito è di sicuro Daniil. Per la possibilità di bissare l’unico successo slam in bacheca, ottenuto lo scorso anno proprio sui campi in cemento americani. A recitare il ruolo del grande antagonista ancora Rafael. Aggiungerà ancora un trofeo ai 22 conquistati sul campo? Ma ci sono anche diverse possibilità che a New York venga incoronato un nuovo re dopo lo scorso anno. Oggi saranno in 16 a giocarsi il proprio ottavo di finale americano. Quindi è tempo di guardare con attenzione ai pronostici, a qualche suggestione da addetti ai lavori e capire davvero chi potrebbe conquistare il quarto slam dell’anno. E come farlo? Scorrendo le quote dei bookmakers. Due dei grandi ...

Eurosport_IT : Jannik Sinner agli US Open ?????? ?? 2019: 1° turno ?? 2020: 1° turno ?? 2021: ottavi ?? 2022: ottavi (in gioco)… - Eurosport_IT : ???? Italiani agli US Open ?????? Agli ottavi: ? Berrettini ? Sinner Eliminati: ?? Trevisan 1T ?? Sonego 1T ?? Paolini 1… - TennisWorldit : Us Open - Andrey Rublev quasi in lacrime dopo l'epica battaglia con Shapovalov: Il russo si è guadagnato l'accesso… - Daveda33 : RT @Agenzia_Ansa: Tennis: Us Open, Sinner va agli ottavi, Musetti eliminato. Berrettini affronta nel pomeriggio lo spagnolo Alejandro David… - andrealoca77 : Sinner e Berrettini agli ottavi dello US Open, con ottime chance di andare avanti e speranze di vittoria non nulle.… -