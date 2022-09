Libero: Pioli è un tecnico con i controcazzi, sta dando lezioni a tutti i suoi colleghi (Di domenica 4 settembre 2022) Su Libero, Fabrizio Biasin indica il limite più grande dell’Inter nella mancanza di personalità. “a preoccupare è soprattutto l’atteggiamento. Anzi no, la personalità. L’Inter di questo inizio stagione difetta terribilmente di personalità e questa cosa è allo stesso tempo imprevedibile e inaccettabile. “Imprevedibile” perché dalla vittoria dello scudetto in avanti i nerazzurri avevano in più occasioni mostrato consapevolezza, quella di chi sa gestire i momenti buoni e venir fuori da quelli difficili. “Inaccettabile” perché senza quella – la personalità – non vai lontano neppure contro l’FC Antartide, squadra da sempre molto sotto organico”. Nel derby contro il Milan, solo Brozovic “non ha palesato alcun timore reverenziale”, tutti gli altri “sono parsi timidi, impauriti, mollicci”. “Anche Inzaghi ha dato la stessa impressione e questo, converrete, è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Su, Fabrizio Biasin indica il limite più grande dell’Inter nella mancanza di personalità. “a preoccupare è soprattutto l’atteggiamento. Anzi no, la personalità. L’Inter di questo inizio stagione difetta terribilmente di personalità e questa cosa è allo stesso tempo imprevedibile e inaccettabile. “Imprevedibile” perché dalla vittoria dello scudetto in avanti i nerazzurri avevano in più occasioni mostrato consapevolezza, quella di chi sa gestire i momenti buoni e venir fuori da quelli difficili. “Inaccettabile” perché senza quella – la personalità – non vai lontano neppure contro l’FC Antartide, squadra da sempre molto sotto organico”. Nel derby contro il Milan, solo Brozovic “non ha palesato alcun timore reverenziale”,gli altri “sono parsi timidi, impauriti, mollicci”. “Anche Inzaghi ha dato la stessa impressione e questo, converrete, è ...

