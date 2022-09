Haaland inarrestabile | eguagliato un record che durava da trenta anni!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 4 settembre 2022) Erlingha dato conferma di essere una vera e propria macchina da guerra. Dopo aver frantumatosuin Bundesliga, ora anche in Premier scatena il panico nelle difese avversarie a suon di gol. Foto: Getty, Manchester CitySecondo quanto riportato da OptaJoe l’attaccante norvegese, grazie al gol siglato contro l’Aston Villa, ha raggiunto doppia cifra in campionato dopo appena sei partite di Premier, eguagliando così ildi Mick Quinn, che resisteva pensate da addiritturaanni. L’attaccante siglò nella stagione 1992-1993 10 gol in 6 partite con la maglia del Coventry City. Ecco quanto hanno impiegato gli altri giocatori a raggiungere doppia cifra nella storia della Premier, di seguito la speciale classifica. Charlie Austin 10 gol in 15 ...