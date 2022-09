Gli stupidi intenti di Zannoni non sono stupidi. Intervista al vincitore del Campiello (Di domenica 4 settembre 2022) Venezia. Se uno chiede a Bernardo Zannoni – neo vincitore con I miei stupidi intenti (Sellerio) della 60esima edizione del Premio Campiello – cosa fa nella vita, lui risponde senza pensarci affatto che ama “guardare le cose”. Le guarda così come osserva chi gli sta attorno, prende spunti e poi, quando non fa uno dei tanti lavoretti che svolge “per riuscire a mangiare”, come dice al Foglio – “cioè il cameriere, la riparazione di barche e il portare gente in giro” – scrive. “Ho sempre scritto cose, sceneggiature e canzoni, ma a 21 anni ho deciso di tornare alla prosa, decisamente più faticosa della poesia o di una stessa canzone”, ci spiega subito dopo la cerimonia che l’ha visto trionfare con 101 voti, un’edizione tornata nella storica sede del Gran Teatro La Fenice di Venezia, lasciata ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 4 settembre 2022) Venezia. Se uno chiede a Bernardo– neocon I miei(Sellerio) della 60esima edizione del Premio– cosa fa nella vita, lui risponde senza pensarci affatto che ama “guardare le cose”. Le guarda così come osserva chi gli sta attorno, prende spunti e poi, quando non fa uno dei tanti lavoretti che svolge “per riuscire a mangiare”, come dice al Foglio – “cioè il cameriere, la riparazione di barche e il portare gente in giro” – scrive. “Ho sempre scritto cose, sceneggiature e canzoni, ma a 21 anni ho deciso di tornare alla prosa, decisamente più faticosa della poesia o di una stessa canzone”, ci spiega subito dopo la cerimonia che l’ha visto trionfare con 101 voti, un’edizione tornata nella storica sede del Gran Teatro La Fenice di Venezia, lasciata ...

