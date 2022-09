Enorme tempesta di sabbia si abbatte sull’Arizona | VIDEO (Di domenica 4 settembre 2022) Usa, Enorme tempesta di sabbia si abbatte sull’Arizona VIDEO Una gigantesca tempesta di sabbia e polvere si è abbattuta su diverse zone dell’Arizona, tra cui la città di Chandler, negli Usa. L’Enorme nuvola arancione, larga oltre 80 chilometri e alta quasi 2 chilometri, ha provocato più di 11mila interruzioni di corrente. Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022) Usa,disiUna gigantescadie polvere si è abbattuta su diverse zone dell’Arizona, tra cui la città di Chandler, negli Usa. L’nuvola arancione, larga oltre 80 chilometri e alta quasi 2 chilometri, ha provocato più di 11mila interruzioni di corrente.

