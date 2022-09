Cremonese-Sassuolo: le pagelle e il tabellino della gara (Di domenica 4 settembre 2022) Sta per terminare l’incontro Cremonese-Sassuolo, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Manca poco al triplice fischio allo stadio Giovanni Zini, dove è in scena Cremonese-Sassuolo, lunch match della quinta giornata di Serie A. Poche emozioni durante la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 4 settembre 2022) Sta per terminare l’incontro, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A: leed il. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Manca poco al triplice fischio allo stadio Giovanni Zini, dove è in scena, lunch matchquinta giornata di Serie A. Poche emozioni durante la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

RUWTCloseFinish : SOCCER: Cremonese, Sassuolo all tied up Sassuolo 0, Cremonese 0 - 88' (up 4 to 127 roots) - sonounaformica : @Cenzy_btw Cremonese Sassuolo - Sberl1983 : cremonese sassuolo dovrebbe essere una partita con la gradinata a max 25/30 euro....prezzi che invece partono da 40/45 euro. follia - VELOSPORT1960 : -