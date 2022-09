Capalbio: una bomba d’acqua da 120 millimetri di pioggia. 250 passeggeri bloccati sul treno (Di domenica 4 settembre 2022) La conferma arriva dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: su Capalbio, provincia di Grosseto, è caduta una vera bomba d'acqua (definizione coniata nel 1996 da Sandro Bennucci su La Nazione per definire una pioggia violenta e concentrata). Infatti, scrive il presidente sui social, "si sono registrati 120mm di pioggia, 100mm a San Vincenzo (Livorno), provocando alcuni allagamenti che hanno richiesto interventi di ripristino" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 settembre 2022) La conferma arriva dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: su, provincia di Grosseto, è caduta una verad'acqua (definizione coniata nel 1996 da Sandro Bennucci su La Nazione per definire unaviolenta e concentrata). Infatti, scrive il presidente sui social, "si sono registrati 120mm di, 100mm a San Vincenzo (Livorno), provocando alcuni allagamenti che hanno richiesto interventi di ripristino" L'articolo proviene da Firenze Post.

