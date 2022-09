Assurdo Mourinho: “A Udine si gioca 20 minuti, i ragazzini devono imparare il fairplay”, poi “scappa” dallo studio di DAZN! (Di domenica 4 settembre 2022) E’ stata una serata davvero amara per la Roma. In occasione della quinta giornata di Serie A, infatti, i giallorossi sono stati sconfitti per 4-0 dall’Udinese. Dopo la sconfitta, Jose Mourinho è stato intervistato ai microfoni di DAZN e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Mourinho Roma Udinese “E’ stata una partita difficile contro un avversario difficile, che sa giocare bene questo tipo di partite. Quando vai sotto contro l’Udinese è difficile ribaltare il risultato. Siamo stati nelle loro mani, ogni volta che arrivavano in contropiede erano pericolosi o facevano gol. Forse c’era un rigore per noi, ma quando si perde 4-0 non si parla di arbitro. Meglio perdere una partita 4-0 che 4 partite 1-0. Abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Loro ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022) E’ stata una serata davvero amara per la Roma. In occasione della quinta giornata di Serie A, infatti, i giallorossi sono stati sconfitti per 4-0 dall’se. Dopo la sconfitta, Joseè stato intervistato ai microfoni di DAZN e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:Romase “E’ stata una partita difficile contro un avversario difficile, che sare bene questo tipo di partite. Quando vai sotto contro l’se è difficile ribaltare il risultato. Siamo stati nelle loro mani, ogni volta che arrivavano in contropiede erano pericolosi o facevano gol. Forse c’era un rigore per noi, ma quando si perde 4-0 non si parla di arbitro. Meglio perdere una partita 4-0 che 4 partite 1-0. Abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Loro ...

