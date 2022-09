Anche quest’anno la scuola è a corto di insegnanti (Di domenica 4 settembre 2022) È un problema che si ripete ogni anno per via di come sono organizzati i concorsi per assegnare le cattedre Leggi su ilpost (Di domenica 4 settembre 2022) È un problema che si ripete ogni anno per via di come sono organizzati i concorsi per assegnare le cattedre

enpaonlus : In Giappone si apre la criticata caccia ai delfini: molti giovani finiscono in acquari e delfinari, mentre il resto… - ilpost : Anche quest’anno la scuola è a corto di insegnanti - davidearato : @citytaxitorino?? Anche quest'anno torna MITO per la Città, il festival che porta la buona musica anche fuori dalle… - PaoloAngiolini1 : @Masssimilianoo Quest’anno a Pesaro, sotto il monte, la ricevuta di quanto pagato, è stata pari a 11 € su 40 effett… - AresForCanYaman : RT @CanyamanLe: ...il lido ti aspetta anche quest'anno... #CanYamanBestMovieAward22 #CanYamanVenezia79 FILMINGITALYBESTMOVIE22 -