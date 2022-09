VIDEO F1, GP Olanda 2022: highlights e sintesi qualifiche. Verstappen beffa Leclerc di 21 millesimi (Di sabato 3 settembre 2022) Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP d’Olanda, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort Il Campione del Mondo ha piazzato la zampata di fronte al proprio pubblico. L’olandese ha beffato di misura le due Ferrari: Charles Leclerc è secondo ad appena 21 millesimi, Carlos Sainz è terzo a 92 millesimi. Lewis Hamilton accusa tre decimi di ritardo e completa la seconda fila. Sergio Perez è finito a muro nel suo ultimo tentativo ed è quinto con la seconda Red Bull, davanti all’altra Mercedes di George Russell. Mick Schumacher ottimo ottavo alle spalle di Lando Norris, Yuki Tsunoda e Lance Stroll chiudono la top-10. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Maxha conquistato la pole position del GP d’, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort Il Campione del Mondo ha piazzato la zampata di fronte al proprio pubblico. L’olandese hato di misura le due Ferrari: Charlesè secondo ad appena 21, Carlos Sainz è terzo a 92. Lewis Hamilton accusa tre decimi di ritardo e completa la seconda fila. Sergio Perez è finito a muro nel suo ultimo tentativo ed è quinto con la seconda Red Bull, davanti all’altra Mercedes di George Russell. Mick Schumacher ottimo ottavo alle spalle di Lando Norris, Yuki Tsunoda e Lance Stroll chiudono la top-10. Di seguito ilcon glie ladelledel ...

SimonaMalpezzi : Se ne parla tanto. Facciamo chiarezza. L’obbligo per scuola infanzia è una realtà in molti Paesi. ???? In Francia ????… - Volleyball_it : Europei U19F.: Semifinali, Italia - Olanda 3-0. Rivediamola by - Motorsport_IT : #F1 | In questo nuovo video di - aromatouche : RT @TheNews63724257: ???? Migliaia di persone oggi manifestano per la libertà a Parigi #Paris #France …. Ora dico Olanda Francia ???? Belgio ????… - PauloAn26797487 : RT @TheNews63724257: ???? Migliaia di persone oggi manifestano per la libertà a Parigi #Paris #France …. Ora dico Olanda Francia ???? Belgio ????… -