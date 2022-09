“Senza parole” | Vanessa Incontrada distrutta dalla notizia | non sa più cosa fare

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 3 settembre 2022)è rimasta, per sua stessa ammissione. Lal’ha, non sa come… Ultimi anni molti intesi, quelli di. Una delle conduttrici più apprezzate del panorama italiano, ma al tempo stesso anche una delle più chiacchierate. Al centro dell’attenzione, in maniera reiterata nel tempo, ancora la questione del body shaming. Un aspetto a tratti surreale, considerando che stiamo parlando di una donna che per tanto tempo è anche stata una sex symbol in Italia ma anche in Spagna. Il tutto a causa del suo aspetto fisico, etichettato secondo alcuni come non rispecchiante quelli che sono i canoni sociali ad oggi in vigore. Come detto, un qualche appare assolutamente ...