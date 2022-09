“Mi dispiace, non posso”. Bake off, mai successo prima. L’annuncio del concorrente a Benedetta Parodi (Di sabato 3 settembre 2022) È partita la nuova edizione di Bake Off Italia, il programma più dolce della televisione, targato Bbc e prodotto da Banijay Italia. Quest’anni si festeggia la decima edizione e ad agosto sono state girate le puntate che vanno in onda dal 2 settembre su Real Time (canale 31). A disputarsi il titolo di “miglior pasticciere amatoriale d’Italia” sono arrivati 16 concorrenti che dovranno combattere per 14 puntate tra golosità e ricette a sorpresa sotto l’occhio attento dei tre giudici: Ernst Knam (veterano dalla prima edizione), Damiano Carrara (entrato alla quinta stagione) e Tommaso Foglia (debuttante con tanto di titolo di “Pastry Chef 2022” per Gambero Rosso). Come sempre conduce Benedetta Parodi che ammette a Tv Sorrisi e Canzoni: “È bello anche fare la conduttrice e non dover sempre cucinare!”. E poi racconta: ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 settembre 2022) È partita la nuova edizione diOff Italia, il programma più dolce della televisione, targato Bbc e prodotto da Banijay Italia. Quest’anni si festeggia la decima edizione e ad agosto sono state girate le puntate che vanno in onda dal 2 settembre su Real Time (canale 31). A disputarsi il titolo di “miglior pasticciere amatoriale d’Italia” sono arrivati 16 concorrenti che dovranno combattere per 14 puntate tra golosità e ricette a sorpresa sotto l’occhio attento dei tre giudici: Ernst Knam (veterano dallaedizione), Damiano Carrara (entrato alla quinta stagione) e Tommaso Foglia (debuttante con tanto di titolo di “Pastry Chef 2022” per Gambero Rosso). Come sempre conduceche ammette a Tv Sorrisi e Canzoni: “È bello anche fare la conduttrice e non dover sempre cucinare!”. E poi racconta: ...

