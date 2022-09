“Lo farò da sola”: rivelazione assurda di Sonia Bruganelli, un gesto contro ogni regola (Di sabato 3 settembre 2022) Sonia Bruganelli fa delle rivelazioni molto intime: scardina i luoghi comuni e racconta le sue ultime decisioni Sonia-Bruganelli- (Grandefratellovip.it)L’opinionista del GF Vip da quando si è aperta al mondo della tv, superando le quinte degli studi, ha deciso di rivelare anche di più su se stessa e sulla sua vita privata. Anche se la vediamo solo nei panni di professionista, Sonia Bruganelli in realtà è sposata con Paolo Bonolis e anche mamma. Nonostante sia molto gelosa della sua privacy ci ha tenuto a raccontare come sta vivendo questo periodo di cambiamenti sia a livello privato che professionale. Da tempo la Bruganelli aveva dichiarato che per rimanere insieme una vita si deve scendere a patti perché l’amore evolve e si trasforma e bisogna rispettare gli spazi di ... Leggi su direttanews (Di sabato 3 settembre 2022)fa delle rivelazioni molto intime: scardina i luoghi comuni e racconta le sue ultime decisioni- (Grandefratellovip.it)L’opinionista del GF Vip da quando si è aperta al mondo della tv, superando le quinte degli studi, ha deciso di rivelare anche di più su se stessa e sulla sua vita privata. Anche se la vediamo solo nei panni di professionista,in realtà è sposata con Paolo Bonolis e anche mamma. Nonostante sia molto gelosa della sua privacy ci ha tenuto a raccontare come sta vivendo questo periodo di cambiamenti sia a livello privato che professionale. Da tempo laaveva dichiarato che per rimanere insieme una vita si deve scendere a patti perché l’amore evolve e si trasforma e bisogna rispettare gli spazi di ...

mikrokosvmos : se penso che tra poco farò 23 anni e penso di star buttando la mia vita nel cesso, sola come un cane - luxforfriends : ho deciso che per natale mi farò da sola la felpa di paul - anna_t87 : @BzBroono @ClaCian @giomag8 Io vivo con mio figlio e spendo l'ira del demonio da sola. Un domani voglio tenermi cas… - APOC4LYPSW : sono anni che guardo bake off e muoio dalla voglia di fare le torte come loro, infatti ho decisori che ne farò una… - teulic : @chybsics mi sento demotivata e spesso sola ma odio sentirmi così quindi farò finta di nulla e aspetterò che passi… -