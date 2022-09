Invasione di vespe al Comune di Roma: la città piomba nell'incubo insetti (Di sabato 3 settembre 2022) Le vespe orientalis invadono anche gli uffici comunali di Roma. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono dovuti interventre in via Petroselli, dove è stata segnalata la presenza dei grossi insetti nella sede degli uffici del dipartimento Simu (Lavori pubblici) e di alcune delle commissioni consiliari e dei gruppi capitolini. Il palazzo è stato evacuato dai pompieri a causa della presenza di nidi di vespa al terzo piano. Tutto alla fine si è risolto senza particolari problemi. E sono sempre di più le segnalazioni delle «orientalis» in giro per la città. La presenza accertata da luglio scorso della vespa orientalis, imenottero proveniente dal Medio oriente e dal Madagascar ricomparso a Roma per le eccezionali condizioni meteorologiche estive, sta creando un ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Leorientalis invadono anche gli uffici comunali di. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono dovuti interventre in via Petroselli, dove è stata segnalata la presenza dei grossia sede degli uffici del dipartimento Simu (Lavori pubblici) e di alcune delle commissioni consiliari e dei gruppi capitolini. Il palazzo è stato evacuato dai pompieri a causa della presenza di nidi di vespa al terzo piano. Tutto alla fine si è risolto senza particolari problemi. E sono sempre di più le segnalazioni delle «orientalis» in giro per la. La presenza accertata da luglio scorso della vespa orientalis, imenottero proveniente dal Medio oriente e dal Madagascar ricomparso aper le eccezionali condizioni meteorologiche estive, sta creando un ...

