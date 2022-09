Gamescom 2022: i videogiochi da tenere d'occhio fra quelli in arrivo (Di sabato 3 settembre 2022) Chiusi i cancelli della fiera di Colonia, tiriamo le somme sui titoli annunciati, quelli particolari e interessanti Leggi su repubblica (Di sabato 3 settembre 2022) Chiusi i cancelli della fiera di Colonia, tiriamo le somme sui titoli annunciati,particolari e interessanti

infoitscienza : Sony: annuncio inaspettato al Gamescom 2022 - Stay_Nerd : Con The Expanse, per la prima volta Telltale non ha sviluppato un gioco in solitaria, ma lo ha fatto con la collabo… - Stay_Nerd : In occasione della #gamescom2022 2022 abbiamo parlato di Batora: Lost Haven con Luca Esposito, Narrative Designer d… - WattiaOfficial : #TheCallistoProtocol: novità in attesa dell’uscita @sd_studios #survivalhorror #horror #gamescom - Stay_Nerd : Vent'anni fa su PS2 usciva Gungrave, uno sparatutto in cel shading con la firma dell'autore di Trigun. Ora, questa… -