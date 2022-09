Elezioni | Tajani | Usare i soldi del reddito di cittadinanza per aumentare pensioni minime a disabili e anziani

(Di sabato 3 settembre 2022) “Utilizzare una parte dei fondi perle”. E’ la proposta di intervento suldiillustrata dal coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, a Quarto. “La Campania ed il Sud devono tornare a essere protagonisti. Napoli con la sua provincia rappresenta una straordinaria risorsa. Imprese, commercio, artigianato, turismo devono diventare la vera risorsa per creare occupazione”. Secondo“dobbiamo naturalmente poi aiutare chi è in difficoltà. Quindi bene il principio deldima deve essere dato solamente a chi ne ha realmente bisogno. Ci sono stati troppi che si sono approfittati di una regola che ha finito ...

mattinodinapoli : Elezioni 2022, Tajani a Caserta: «Vogliamo un Sud protagonista» - PaoloCaminiti1 : Elezioni politiche, 'tre ministri sicuri'. L'indiscrezione nel centrodestra - Maffei_Antonio : RT @tempoweb: 'I tre ministri sicuri'. L'indiscrezione sulla squadra di governo del #centrodestra #3settembre - tempoweb : 'I tre ministri sicuri'. L'indiscrezione sulla squadra di governo del #centrodestra #3settembre… - calalaruta : @Antonio_Tajani Sotto elezioni vi ricordate dei disabili, poi il giorno dopo le elezioni ... 'Chi ha avuto ha avuto… -

...Una schermaglia ravvivata dalle interviste con cui il segretario Dem prova a inchiodare le... Da Forza Italia, Antonio, forte dell'esperienza in Europa, andrebbe agli Esteri. E si pone ....... "Stacco di quasi 18 punti". L'ultimo sondaggio gela la sinistra, i dati Sarebbero tre i nomi sicuri secondo un retroscena di Italia Oggi. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ..."Utilizzare una parte dei fondi per aumentare le pensioni minime a disabili e anziani". E' la proposta di intervento sul reddito di cittadinanza illustrata dal coordinatore nazionale di Forza Italia, ...