“È incredibile”. Auto vola nella vigna, 5 giovani a bordo: la scoperta dopo l’incidente (Di sabato 3 settembre 2022) Carambola poco dopo le prime luci dell’alba, salvi per miracolo. I 5 ragazzi di età compresa tra i 21 e i 26 anni viaggiavano a bordo del mezzo verso le 7 del mattino in localita’ Zecchei tra Bigolino e Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Pochi minuti sul tratto stradale rettilineo per poter finire in una vera e propria tragedia. Auto finisce nel vigneto, 5 ragazzi vivi per miracolo. Le immagini del mezzo rivelano la potenzialità della tragedia che fortunatamente non è avvenuta. Avrebbero potuto perdere la vita i giovani a bordo del mezzo, ma fortunatamente la vicenda ha avuto un finale migliore. Auto finisce nel vigneto, 5 ragazzi vivi per miracolo Immediati i soccorsi per i giovani. Il 21enne sembra aver riportato ferite più gravi per fortunatamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Carambola pocole prime luci dell’alba, salvi per miracolo. I 5 ragazzi di età compresa tra i 21 e i 26 anni viaggiavano adel mezzo verso le 7 del mattino in localita’ Zecchei tra Bigolino e Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Pochi minuti sul tratto stradale rettilineo per poter finire in una vera e propria tragedia.finisce nel vigneto, 5 ragazzi vivi per miracolo. Le immagini del mezzo rivelano la potenzialità della tragedia che fortunatamente non è avvenuta. Avrebbero potuto perdere la vita idel mezzo, ma fortunatamente la vicenda ha avuto un finale migliore.finisce nel vigneto, 5 ragazzi vivi per miracolo Immediati i soccorsi per i. Il 21enne sembra aver riportato ferite più gravi per fortunatamente ...

