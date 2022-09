Dallo sbarco dell' alieno alla ' Last dance' | i 10 Us Open iconici di Serena Williams

MassinissaDC : RT @tw_azuech: Negli ultimi giorni, dopo 50 anni, grazie ad #Artemis abbiamo ripreso a parlare di luna. Ne approfitto per twittare una stor… - JAMESWT_MHT : RT @tw_azuech: Negli ultimi giorni, dopo 50 anni, grazie ad #Artemis abbiamo ripreso a parlare di luna. Ne approfitto per twittare una stor… - tw_azuech : Negli ultimi giorni, dopo 50 anni, grazie ad #Artemis abbiamo ripreso a parlare di luna. Ne approfitto per twittare… - mamyover53 : @Ro5814 Si finalmente ??..diciamo che ha iniziato dallo sbarco dei 1000 fino ai giorni nostri ??..ma almeno certa gen… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @anna_volante: @StefanoPutinati @matteorenzi Mi associo al tuo appello, anch'io da potenziale elettrice del Terzo Polo. Desista, sopratt… -

Agenzia ANSA

Nel 1998 atterra un alieno a Flushing Meadows. Una ragazzina di 16 anni, nera, con le treccine colorate vince il suo primo match in uno Slam, contro Nicole Pratt. Arriverà al terzo turno in singolare. ...LA QUARTA CRISI NELLO STRETTO Agosto è stato segnatoscoppio della quarta crisi nello Stretto ... prendere maggiore dimestichezza con le attività di, blocco navale e aereo; fissare un ... Premio Emilio Lussu, selezionate opere finaliste in concorso L'imbarcazione è stata individuata a largo di Capo Spartivento dalle Fiamme Gialle. La barca è stata scortata nel porto di Gioia ...Una vera e propria corsa ai social, forse partita in ritardo, è in atto da metà agosto: i leader politici italiani ma anche quelli liguri sembrano volerle provare tutte per far cambiare idea ai giovan ...