Crisi climatica, attivista di Ultima Generazione in sciopero della fame davanti alla Scala: “Letta, Meloni e Salvini se ne occupino” (Di sabato 3 settembre 2022) “Mi chiamo Francesco, ho 16 anni. Ho deciso di intraprendere questo sciopero perché, come si può leggere nella lettera della comunità scientifica alla politica italiana, è urgente porre la Crisi eco-sociale in cima all’agenda politica. Oggi, l’avvicinamento alle prossime elezioni diventa l’occasione per farlo concretamente”. Il 3 settembre 2022 alle 9:30 un giovane attivista di Ultima Generazione – il gruppo ambientalista di resistenza non violenza, legato a Extinction Rebellion – ha iniziato uno sciopero della fame davanti al Teatro alla Scala di Milano. Si tratta della prima di un ciclo di azioni, con le quali gli attivisti intendono chiedere ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) “Mi chiamo Francesco, ho 16 anni. Ho deciso di intraprendere questoperché, come si può leggere nella letteracomunità scientificapolitica italiana, è urgente porre laeco-sociale in cima all’agenda politica. Oggi, l’avvicinamento alle prossime elezioni diventa l’occasione per farlo concretamente”. Il 3 settembre 2022 alle 9:30 un giovanedi– il gruppo ambientalista di resistenza non violenza, legato a Extinction Rebellion – ha iniziato unoal Teatrodi Milano. Si trattaprima di un ciclo di azioni, con le quali gli attivisti intendono chiedere ai ...

pdnetwork : Martedì 6 ci incontreremo per guardarci negli occhi, per dare forza alla nostra voce. Per un’Italia più equa, più d… - repubblica : Maxi ondate di calore e livelli dei mari sempre più alti: sulla crisi climatica è già troppo tardi [di Maurizio Ric… - rulajebreal : Le inondazioni stanno devastando il Pakistan, 40 dighe distrutte, 210 ponti crollati, 1.115 persone morte e 10 mili… - DamianoDiSimine : RT @Valori_it: Siamo tutti concordi che stiamo fronteggiando una grave crisi climatica, giusto? E che la necessità è agire al più presto, n… - nicola_humar : Il #redditodicittadinanza è uno strumento di civiltà che va esteso e potenziato, non abolito come vorrebbe la destr… -