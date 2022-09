Balotelli, buona la prima (con giallo) a Sion: Basilea battuto 2-1 (Di sabato 3 settembre 2022) Mario Balotelli ha esordito con la maglia del Sion centrando un'importante vittoria sul Basilea. La squadra allenata da Tramezzani, passata... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Marioha esordito con la maglia delcentrando un'importante vittoria sul. La squadra allenata da Tramezzani, passata...

