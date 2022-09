Atalanta, tegola Zapata: lo stop sarà più lungo del previsto (Di sabato 3 settembre 2022) Dalla padella alla brace. L’Atalanta dovrà fare a meno di Duvan Zapata, che dovrà stare lontano dal campo per un periodo di tempo apparentemente indeterminato. Il colombiano si era infortunato nella sfida contro il Torino di giovedì sera, ed era stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 37 del primo tempo. Inizialmente Gasperini aveva parlato di 2 massimo 3 settimane di stop per l’ex Napoli. Gli esami strumentali però, hanno aggravato, e non poco, la situazione. Il centravanti, proverà sicuramente a recuperare in vista della sosta per le nazionali, potendo, forse, tornare in campo nel mese di Ottobre. Salterà le sfide con Monza, Cremonese e Roma. Duvan Zapata Atalanta Questo il comunicato della Dea, riguardante l’entità dell’infortunio di Duvan Zapata: “Per ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 settembre 2022) Dalla padella alla brace. L’dovrà fare a meno di Duvan, che dovrà stare lontano dal campo per un periodo di tempo apparentemente indeterminato. Il colombiano si era infortunato nella sfida contro il Torino di giovedì sera, ed era stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 37 del primo tempo. Inizialmente Gasperini aveva parlato di 2 massimo 3 settimane diper l’ex Napoli. Gli esami strumentali però, hanno aggravato, e non poco, la situazione. Il centravanti, proverà sicuramente a recuperare in vista della sosta per le nazionali, potendo, forse, tornare in campo nel mese di Ottobre. Salterà le sfide con Monza, Cremonese e Roma. DuvanQuesto il comunicato della Dea, riguardante l’entità dell’infortunio di Duvan: “Per ...

