Anche Nokia dice la sua: i nuovi PureBook Fold e Lite presentati a IFA 2022 (Di sabato 3 settembre 2022) Anche Nokia ha fatto la sua presenza a IFA 2022, l'evento tecnologico in corso in quel di Berlino. Tante le novità presentate dall'azienda europea a cominciare dai suoi nuovi notebook/tablet, leggasi PureBook Fold e Lite. Nokia PureBook Fold e Lite, 3/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di due prodotti decisamente interessanti, a cominciare dal primo che è un 2 in 1 con una cerniera che permette di orientare il display a 360 gradi, e di poter disporre così di un computer portatile o all'occorrenza di un tablet. Il PureBook Lite è invece un laptop dotato anch'esso di cerniera, ma in questo caso tradizionale, che permette un'apertura fino a 135 gradi.

