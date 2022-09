21 millesimi dalla pole di Verstappen in Olanda, Leclerc: “So dove trovarli” (Di sabato 3 settembre 2022) E’ il campione del mondo Max Verstappen a centrare la pole position nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort. A casa propria, con un mare di tifosi a supportarlo abordo pista, l’olandese della Red Bull registra il tempo di 1’10?342, mettendosi dietro le due Ferrari di Charles Leclerc (1’10?363) e di Carlos Sainz (1’10434). Ancora dietro c’è l’ex iridato della Mercedes Lewis Hamilton (1’10?648) che si lascia alle spalle la Red Bull del messicano Sergio Perez (1’11?077): “E’ stata una giornata difficile, abbiamo lavorato tutta la notte per riuscire a ribaltare la situazione e oggi abbiamo fatto un bel giro anche se le Ferrari sono molto vicine”. Le parole di Verstappen arrivano a raffica, dopo aver centrato la pole. E prosegue: “L’atmosfera è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) E’ il campione del mondo Maxa centrare laposition nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio d’sul circuito di Zandvoort. A casa propria, con un mare di tifosi a supportarlo abordo pista, l’olandese della Red Bull registra il tempo di 1’10?342, mettendosi dietro le due Ferrari di Charles(1’10?363) e di Carlos Sainz (1’10434). Ancora dietro c’è l’ex iridato della Mercedes Lewis Hamilton (1’10?648) che si lascia alle spalle la Red Bull del messicano Sergio Perez (1’11?077): “E’ stata una giornata difficile, abbiamo lavorato tutta la notte per riuscire a ribaltare la situazione e oggi abbiamo fatto un bel giro anche se le Ferrari sono molto vicine”. Le parole diarrivano a raffica, dopo aver centrato la. E prosegue: “L’atmosfera è ...

Franck8819 : Ok oggi Leclerc con quel piccolissimo errore forse ha vanificato la pole position, ma oggi essere a 21 millesimi da… - RadioSportiva : Il campione in carica batte Leclerc di soli 21 millesimi. Max Verstappen si prende la pole position a Zandvoort in… - AlessioAlssi0 : @DANIELEALOFAN Cioè per farti un esempio a jeddah che era una pista supersfavorevole leclerc arrivó a 21 millesimi dalla pole... - lechamilton : vabbè dai, vediamoli in senso positivo questo 21 millesimi, solitamente quando partiamo dalla pole va tutto male - _mari__c : #DutchGP Fantastico #Max (come sempre nell'ultimo periodo), almeno mi rincuora che il gap di distanza dalla Ferrari è di 21 millesimi. -