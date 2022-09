Whatever it takes per l’energia, questa è l’Agenda (Di venerdì 2 settembre 2022) Il più incisivo è stato, con una lettera al direttore della Stampa, Renato Brunetta: Per combattere il caro energia, ha scritto in sintesi, ci vuole un nuovo Whatever it takes così rilanciando la frase ormai celeberrima con la quale Mario Draghi, allora alla guida della Bce, sconfisse la speculazione contro l’euro salvando l’Unione da un possibile disfacimento. Ora dal possibile disfacimento occorre salvare l’apparato industriale dell’Italia (e dell’Europa) minacciato da una bolletta energetica insostenibile per i grandi e per i piccoli. L’ordine di grandezza del disastro lo ha dato il past president di Confindustria e presidente della Luiss Vincenzo Boccia in un’intervista al Mattino: occorre mettere sul piatto almeno 60 miliardi. Quattro Confindustrie regionali del Nord e otto del Sud – in due diversi documenti – confermano che se non s’interviene ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Il più incisivo è stato, con una lettera al direttore della Stampa, Renato Brunetta: Per combattere il caro energia, ha scritto in sintesi, ci vuole un nuovoitcosì rilanciando la frase ormai celeberrima con la quale Mario Draghi, allora alla guida della Bce, sconfisse la speculazione contro l’euro salvando l’Unione da un possibile disfacimento. Ora dal possibile disfacimento occorre salvare l’apparato industriale dell’Italia (e dell’Europa) minacciato da una bolletta energetica insostenibile per i grandi e per i piccoli. L’ordine di grandezza del disastro lo ha dato il past president di Confindustria e presidente della Luiss Vincenzo Boccia in un’intervista al Mattino: occorre mettere sul piatto almeno 60 miliardi. Quattro Confindustrie regionali del Nord e otto del Sud – in due diversi documenti – confermano che se non s’interviene ...

CarloCalenda : Io sono per il whatever it takes su energia, anche con uno scostamento di bilancio. Non intervenire oggi costerà mo… - myrtamerlino : Prima mandano via #Draghi, poi si rendono conto che c'è ancora bisogno di lui. Tutto normale, siamo in Italia. Dove… - dddtriple1 : RT @dddtriple1: Ma la massima whatever it takes perché non riesce a dirla quando si deve parlare di bollette? - MarcoMiglioli2 : @CarloCalenda In che modo il 'whatever It takes' sull'energia è compatibile con la transizione ecologica? Possiamo… - angiolettab68 : RT @CarloCalenda: Io sono per il whatever it takes su energia, anche con uno scostamento di bilancio. Non intervenire oggi costerà molto di… -

