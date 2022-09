Vuelta sempre in mano a Evenepoel. Pedersen vince la tredicesima tappa (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 13 è ormai il suo numero. Così come al Tour de France, Mads Pedersen raccoglie la sua prima vittoria nella Vuelta 2022 alla tappa numero tredici, coronando due settimane fin qui estremamente positive.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 13 è ormai il suo numero. Così come al Tour de France, Madsraccoglie la sua prima vittoria nella2022 allanumero tredici, coronando due settimane fin qui estremamente positive....

