Uomini e Donne news | Roberta Di Padua rompe il silenzio su Davide Donadei

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo giorni in cui a tenere banco sul web è stato l’incontro traDi, rispettivamente ex tronista ed ex dama del trono over di, la donna ha deciso di farsi avanti per dire la sua con un lungo messaggio social. Sostanzialmente, però, non ha né confermato né smentito le voci, limitandosi a restare sul vago incolpando il gossip di fare “sciacallaggio”., tutto sui nuovi tronisti Federico D. e Federico N. I due nuovi tronistihanno davvero poco in comune, se non il nome e il fatto di avere delle carriere ben avviatee ...