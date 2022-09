Sonia Bruganelli: "Io e Paolo? Vivremo in palazzi separati" e si divideranno le figlie (Di venerdì 2 settembre 2022) Sonia Bruganelli la moglie di, questa frase, o meglio questo modo di riferirsi a lei, l'ha tormenta per anni. Oggi che ha una sua azienda ed è un volto noto della tv non le pesa più come qualche anno fa. Bruganelli ha parlato... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022)la moglie di, questa frase, o meglio questo modo di riferirsi a lei, l'ha tormenta per anni. Oggi che ha una sua azienda ed è un volto noto della tv non le pesa più come qualche anno fa.ha parlato...

infoitcultura : Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli, giocherà nella Triestina - infoitcultura : Sonia Bruganelli: Io e Bonolis dormiamo in case separate, è il segreto per durare - infoitcultura : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in case separate - infoitcultura : Sonia Bruganelli: «Io e Bonolis? In case separate. Ho iniziato da fotomodella e volevo essere Sally Spectra» - infoitcultura : Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis in case separate, mi trasferisco da sola con mia figlia Adele” -