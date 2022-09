Sondaggio | l’Armata Brancaleone rossa al palo non arriva al 27% | ora Pd e compagni tremano I dati

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 settembre 2022) Anche l’ultimoNoto lo conferma: l’ammucchiatacontinua a perdere colpi. Con il D-day del voto in calendario per il prossimo 25 settembre, il tempo stringe. Mentre la campagna elettorale deldi Letta continua a perdere terreno: e le rilevazioni demoscopiche sul consenso degli italiani attestano ormai quotidianamente come gli elettori guardino al carrozzone dem con uno scetticismo diventato vera e propria diffidenza…Noto: l’ammucchiata di sinistra non decolla La sinistra non decolla e il centrodestra allunga le distanze con un vantaggio siderale che fa ben sperare la coalizione in un esito positivo delle urne. L’ultima conferma di una possibile debacle dell’ammucchiata arcobaleno dei dem in vista del 25 settembreallora dal ...